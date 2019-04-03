Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возрастаИнфо24 вчера в 19:02
Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя. Такое решение вынес Конституционный суд России. С иском в КС обращалась группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
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КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста
Интерфаксвчера в 09:55
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