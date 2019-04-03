Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законнымОреанда-Новости вчера в 19:16
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
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КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста
Интерфаксвчера в 09:55
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Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
В Роскачестве определили самого безопасного и вкусного минтая
Безопасный минтай Вся проверенная рыба оказалась безопасной, отмечают в Роскачестве.
Обновлено в 01:00
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
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Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием
Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.
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Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
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Экономика
Экс-губернаторы Красноярского края вошли в структуру «Онэксима»
Бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин и Лев Кузнецов вошли в совет директоров горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим» Михаила Прохорова.
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Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере
Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Хоккей
Что вы не видите в игре «Салавата Юлаева» с «Авангардом». Объясняет Михал Микеска
Чемпион России-2008, популярный чешский нападающий Михал Микеска подробно разобрал игру команд.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентство
Альфа-банк собирается интегрировать свое коллекторское агентство «Сентинел».
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине
В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 13:32
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его жены
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
7 городов США, которые могут исчезнуть к 2100 году
Некоторые районы города находятся ниже уровня моря на 4,5 м. И хотя раньше болота защищали Новый Орлеан от повышения уровня моря, они были постепенно уничтожены человеком.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга
У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще три американки обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Интернет
Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G
Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11