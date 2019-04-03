Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законнымОреанда-Новости вчера в 19:16
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
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КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста
Интерфаксвчера в 09:55
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Политика
Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость
Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Общество
Вдова назвала место похорон Георгия Данелии
Вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия выбрала место похорон мужа.
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Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
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Армия и оружие
Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности
Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
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Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
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Происшествия
Названа предварительная причина ДТП с 6 жертвами на трассе М-4 «Дон»
Предварительной причиной ДТП с шестью погибшими в Подмосковье называется нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса.
Обновлено в 01:11
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Происшествия
За избиение рядовых лейтенант получил условный срок
Лейтенанта, избивавшего рядовых, приговорили в Петербурге к условному сроку. Соответствующий приговор вынес 224 гарнизонный военный суд.
Обновлено в 06:10
Кино
Не стало актера Алексея Булдакова
Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Мособлизбирком прекратил полномочия четырех председателей ТИК
Члены Мособлизбиркома в четверг на заседании единогласно приняли решение о прекращении полномочий четырех председателей территориальных избирательных комиссий - в Лотошине, Рошале, Жуковском и Балашихе, сообщил РИАМО глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
Обновлено в 05:19
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Политика
Ричард Нил хочет изучить налоговые декларации Трампа
Ричард Нил, председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, отправил официальный запрос на получение налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Наука
«Молекулярная хирургия» позволит менять форму носа и ушей без надрезов
Обновлено вчера в 10:43
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
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Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
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Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
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В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества
В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09