Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законнымОреанда-Новости вчера в 19:16

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Политика Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.

Общество Вдова назвала место похорон Георгия Данелии Вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия выбрала место похорон мужа.

Политика Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Армия и оружие Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Происшествия Названа предварительная причина ДТП с 6 жертвами на трассе М-4 «Дон» Предварительной причиной ДТП с шестью погибшими в Подмосковье называется нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса.

Политика Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Происшествия За избиение рядовых лейтенант получил условный срок Лейтенанта, избивавшего рядовых, приговорили в Петербурге к условному сроку. Соответствующий приговор вынес 224 гарнизонный военный суд.

Кино Не стало актера Алексея Булдакова Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.

Происшествия В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».

Политика Мособлизбирком прекратил полномочия четырех председателей ТИК Члены Мособлизбиркома в четверг на заседании единогласно приняли решение о прекращении полномочий четырех председателей территориальных избирательных комиссий - в Лотошине, Рошале, Жуковском и Балашихе, сообщил РИАМО глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Происшествия На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.

Политика Ричард Нил хочет изучить налоговые декларации Трампа Ричард Нил, председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, отправил официальный запрос на получение налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за шесть лет.

Политика В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.

Космос Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Общество Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.

Авто Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.

Происшествия В Москве прорвало аквариум в «Океании» В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Происшествия Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.

Политика В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.

Армия и оружие Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.