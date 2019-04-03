Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законнымОреанда-Новости вчера в 19:16

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
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