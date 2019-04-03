Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформеВедомости 16:27
Запрос о проверке закона о пенсионной реформе поступил в суд в декабре прошлого года. Он был подготовлен КПРФ и подписан депутатами трех фракций – кроме коммунистов, свои подписи поставили депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
С 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию прекращается поставка противоопухолевого препарата «Мюстофоран».
Обновлено вчера в 13:25
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Политика
Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Космос
Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Политика
Власти Венесуэлы рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Венесуэла благодаря сотрудничеству с РФ и Китаем до конца года ежемесячно будет получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами, что поможет избежать блокады со стороны США, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева
Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда
Обновлено в 16:45
Здоровье
Больше трети россиян отказываются посещать врачей
Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране
Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено в 06:39