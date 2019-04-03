Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформеВедомости 16:27

Запрос о проверке закона о пенсионной реформе поступил в суд в декабре прошлого года. Он был подготовлен КПРФ и подписан депутатами трех фракций – кроме коммунистов, свои подписи поставили депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР.
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КС разъяснил, что основной закон не запрещает повышать пенсионный возраст

РИА Новости13:05

Вопрос о законности повышения пенсионного возраста Конституционный суд рассматривать не будет

Эхо Москвы15:00

КС признал повышение пенсионного возраста конституционным

Коммерсантъ10:42

Закон и пенсия

Российская газета11:34

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Ведомости16:27

КС отказал депутатам Госдумы в запросе о конституционности повышения пенсионного возраста

Росбалт10:39

КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста

Интерфакс09:55
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Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

С 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию прекращается поставка противоопухолевого препарата «Мюстофоран».
Обновлено вчера в 13:25
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Политика

Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Космос

Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено в 16:25
Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Политика

Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Интернет

Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы

Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Политика

Власти Венесуэлы рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Венесуэла благодаря сотрудничеству с РФ и Китаем до конца года ежемесячно будет получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами, что поможет избежать блокады со стороны США, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Происшествия

В России проводят обыски и допросы в связи с терактом в управлении ФСБ

Обновлено в 18:16
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда

Обновлено в 16:45
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше

Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране

Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено в 06:39
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