Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформеВедомости 16:27

Запрос о проверке закона о пенсионной реформе поступил в суд в декабре прошлого года. Он был подготовлен КПРФ и подписан депутатами трех фракций – кроме коммунистов, свои подписи поставили депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР.
Читать в источнике

Подробнее о событии

КС разъяснил, что основной закон не запрещает повышать пенсионный возраст

РИА Новости13:05

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Ведомости16:27

КС отказал депутатам Госдумы в запросе о конституционности повышения пенсионного возраста

Росбалт10:39

Закон и пенсия

Российская газета11:34

КС признал повышение пенсионного возраста конституционным

Коммерсантъ10:42

Один из авторов обращения в КС по пенсионной реформе назвал отказ суда рассматривать запрос «политическим решением»

Эхо Москвы12:54

КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста

Интерфакс09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Общество

Названы самые безопасные и опасные регионы России

Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Политика

В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России

Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В России проводят обыски и допросы в связи с терактом в управлении ФСБ

Обновлено в 18:16
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Экономика

Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
Обновлено в 08:00
Политика

США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Общество

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Мать троих детей бросила трехмесячного младенца одного в квартире

Сотрудники полиции Якутии спасли брошенного матерью в квартире на четыре дня трехмесячного младенца.
Обновлено в 21:45
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

Обновлено в 08:18
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 15:29
Наука

Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием

Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Футбол

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

Обновлено в 21:19
Политика

В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена Малинина унизила молодую соперницу перед Шепелевым

Обновлено в 12:52
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.
Обновлено в 22:05
Общество

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии идут обыски

«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал собеседник.
Обновлено в 22:07
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное