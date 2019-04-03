Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформеВедомости вчера в 16:27

Запрос о проверке закона о пенсионной реформе поступил в суд в декабре прошлого года. Он был подготовлен КПРФ и подписан депутатами трех фракций – кроме коммунистов, свои подписи поставили депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР.
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Конституционный суд России отказался рассматривать депутатский запрос о пенсионной реформе

Эхо Москвы03:30

КС признал повышение пенсионного возраста конституционным

Коммерсантъвчера в 10:42

КС разъяснил, что основной закон не запрещает повышать пенсионный возраст

РИА Новостивчера в 13:05

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Ведомостивчера в 16:27

Закон и пенсия

Российская газетавчера в 11:34

О решении КС по пенсионной реформе: «Единая Россия» договорилась заранее

REGNUM04:12

КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста

Интерфаксвчера в 09:55
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Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

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Шесть игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".
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Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика

Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Футбол

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Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально

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Обновлено в 03:56
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
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В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб

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Обновлено в 07:05
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Армия и оружие

Politico: НАТО переориентировалось с России на Китай

НАТО в канун своего 70-летия переориентировалось с "главной угрозы" со стороны России на Китай, пишет Politico.
Обновлено в 06:29
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В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала

Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Авто

Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
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Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
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В марте российский авторынок показал рост

По итогам первого квартала 2019 года авторынок в РФ остался приблизительно на том же уровне, что и за аналогичный отрезок времени 2018 года, а именно 391650 реализованных новых машин, так сообщают данные АЕБ.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 07:27
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В России отменен бумажный СНИЛС

Как сообщили в Пенсионном фонде все информация о тех, кто уже есть в системе будет храниться только в электронном виде.
Обновлено вчера в 03:17
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