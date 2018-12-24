ЖКХ
Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления
Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопленияРБК08:54
Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены. В начале июля в Конституционном суде рассматривалось еще одно дело, связанное с отоплением.
РБК08:54
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Конституционный суд предписал разделять плату за индивидуальное и централизованное отопление
Парламентская газета07:24
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ЖКХ
Почти 3 млн кубометров снега в Москве утилизировано с начала сезона
Обновлено в 04:37
ЖКХ
В Челябинске утвердили единый тариф на вывоз мусора
Регоператор ООО «ЦКС», обслуживающий Челябинск, требовал установить тариф на уровне 107 рублей с человека, передает корреспондент 31tv.ru, однако в министерство тарифного регулирования не поддержали это предложение, заявив, что про их расчетам 67,59 рублей – достаточная сумма.
Обновлено в 05:15
ЖКХ
Мэр Казани проверит уборку города 1 января
Мэр Казани Ильсур Метшин 1 января проверит работу регионального оператора по обращению с отходами и управляющих компаний города по своевременному вывозу мусора после праздников.
Обновлено в 02:07
ЖКХ
В дома жителей Сочи вернулось водоснабжение
Обновлено в 07:43
ЖКХ
Работы на теплотрассе оставили без тепла 25 домов в центре Петербурга
Работы по реконструкции тепломагистрали в понедельник, 24 декабря, оставили без тепла жильцов 25 домов в центре Петербурга.
Обновлено в 08:59
ЖКХ
Депутаты Рязгордумы раскритиковали региональный Фонд капремонта
Депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры 24 декабря раскритиковали капитальный ремонт многоквартирных домов.
Обновлено в 05:34
ЖКХ
В Кургане выросло число аварий на водоводе и энергосетях
Обновлено в 06:42
ЖКХ
ЖК на улице Петра Алексеева введут в середине 2019 года
Жилой квартал с подземным паркингом, детским садом на 110 мест и ФОКом на улице Петра Алексеева введут в середине следующего года, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:21
ЖКХ
В среду на шести улицах Рязани отключат электроэнергию
В среду, 26 декабря, на восьми улицах Рязани будет отключена подача электроэнергии, сообщает администрация города.
Обновлено в 07:01
ЖКХ
Без тепла и горячей воды остались 13 домов в Астрахани
Из-за срочного ремонта трубопровода ООО «Астраханские тепловые сети» сегодня сообщает об отключении 13 домов на улице Жилой в Астрахани от отопления и горячей воды из-за неотложного ремонта сети.
Обновлено в 02:07
ЖКХ
Дворы Волгограда обрабатывают против гололеда
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с неблагоприятными и переменчивыми погодными условиями в виде дождя, мокрого снега, тумана и гололеда дорожно-коммунальные службы города будут работать круглосуточно.
Обновлено в 01:25
ЖКХ
В Волгограде квитанция на оплату ЖКУ станет длиннее на 12 см
Квитанции удлинятся, так как для жителей многоквартирных домов нужно будет на одном платежном документе разместить реквизиты всех ресурсоснабжающих организаций.
Обновлено в 08:26
ЖКХ
На капремонт водоводов Севастополя выделено 8,5 млн рублей
23 августа 2017 года департамент городского хозяйства сообщил о том, что Севастополь до 2022 года планирует построить 7 новых водоводов и отремонтировать более 40 действующих.
Обновлено в 06:51
ЖКХ
Сильное похолодание доставило жителям Омской области немало проблем
Причиной столь резкого похолодания стал циклон, который пришёл в Сибирь с Карского моря.
Обновлено в 09:21
ЖКХ
Ставропольский городской водоканал напомнил об изменении тарифов с 1 января
Ставропольский городской водоканал напомнил об изменении тарифов с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16