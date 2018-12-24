ЖКХ

Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления
РБК
08:54

Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены. В начале июля в Конституционном суде рассматривалось еще одно дело, связанное с отоплением.
РБК08:54

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Конституционный суд разрешил владельцам жилья с индивидуальным отоплением не платить дважды

Фонтанка.Ру09:28

Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления

РБК08:54

Плату россиян за центральное и индивидуальное отопление решили разделить

Московский Комсомолец08:11

КС РФ призвал разделить плату за самостоятельное и центральное отопление

Коммерсантъ07:35

Конституционный суд предписал разделять плату за индивидуальное и централизованное отопление

Парламентская газета07:24

КС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельно

Интерфакс06:44

Владельцы жилья с автономным обогревом не должны платить за не поступающее к ним тепло — КС

РАПСИ06:19
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ЖКХ

Почти 3 млн кубометров снега в Москве утилизировано с начала сезона

Обновлено в 04:37
ЖКХ

В Челябинске утвердили единый тариф на вывоз мусора

Регоператор ООО «ЦКС», обслуживающий Челябинск, требовал установить тариф на уровне 107 рублей с человека, передает корреспондент 31tv.ru, однако в министерство тарифного регулирования не поддержали это предложение, заявив, что про их расчетам 67,59 рублей – достаточная сумма.
Обновлено в 05:15
ЖКХ

Мэр Казани проверит уборку города 1 января

Мэр Казани Ильсур Метшин 1 января проверит работу регионального оператора по обращению с отходами и управляющих компаний города по своевременному вывозу мусора после праздников.
Обновлено в 02:07
ЖКХ

В дома жителей Сочи вернулось водоснабжение

Обновлено в 07:43
ЖКХ

Работы на теплотрассе оставили без тепла 25 домов в центре Петербурга

Работы по реконструкции тепломагистрали в понедельник, 24 декабря, оставили без тепла жильцов 25 домов в центре Петербурга.
Обновлено в 08:59
ЖКХ

Депутаты Рязгордумы раскритиковали региональный Фонд капремонта

Депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры 24 декабря раскритиковали капитальный ремонт многоквартирных домов.
Обновлено в 05:34
ЖКХ

В Кургане выросло число аварий на водоводе и энергосетях

Обновлено в 06:42
ЖКХ

ЖК на улице Петра Алексеева введут в середине 2019 года

Жилой квартал с подземным паркингом, детским садом на 110 мест и ФОКом на улице Петра Алексеева введут в середине следующего года, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:21
ЖКХ

В среду на шести улицах Рязани отключат электроэнергию

В среду, 26 декабря, на восьми улицах Рязани будет отключена подача электроэнергии, сообщает администрация города.
Обновлено в 07:01
ЖКХ

Без тепла и горячей воды остались 13 домов в Астрахани

Из-за срочного ремонта трубопровода ООО «Астраханские тепловые сети» сегодня сообщает об отключении 13 домов на улице Жилой в Астрахани от отопления и горячей воды из-за неотложного ремонта сети.
Обновлено в 02:07
ЖКХ

Дворы Волгограда обрабатывают против гололеда

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с неблагоприятными и переменчивыми погодными условиями в виде дождя, мокрого снега, тумана и гололеда дорожно-коммунальные службы города будут работать круглосуточно.
Обновлено в 01:25
ЖКХ

В Волгограде квитанция на оплату ЖКУ станет длиннее на 12 см

Квитанции удлинятся, так как для жителей многоквартирных домов нужно будет на одном платежном документе разместить реквизиты всех ресурсоснабжающих организаций.
Обновлено в 08:26
ЖКХ

На капремонт водоводов Севастополя выделено 8,5 млн рублей

23 августа 2017 года департамент городского хозяйства сообщил о том, что Севастополь до 2022 года планирует построить 7 новых водоводов и отремонтировать более 40 действующих.
Обновлено в 06:51
ЖКХ

Сильное похолодание доставило жителям Омской области немало проблем

Причиной столь резкого похолодания стал циклон, который пришёл в Сибирь с Карского моря.
Обновлено в 09:21
ЖКХ

Ставропольский городской водоканал напомнил об изменении тарифов с 1 января

Ставропольский городской водоканал напомнил об изменении тарифов с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16
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