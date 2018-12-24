Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены. В начале июля в Конституционном суде рассматривалось еще одно дело, связанное с отоплением.

ЖКХ ЖКХ Почти 3 млн кубометров снега в Москве утилизировано с начала сезона

ЖКХ ЖКХ В Челябинске утвердили единый тариф на вывоз мусора Регоператор ООО «ЦКС», обслуживающий Челябинск, требовал установить тариф на уровне 107 рублей с человека, передает корреспондент 31tv.ru, однако в министерство тарифного регулирования не поддержали это предложение, заявив, что про их расчетам 67,59 рублей – достаточная сумма.

ЖКХ ЖКХ Мэр Казани проверит уборку города 1 января Мэр Казани Ильсур Метшин 1 января проверит работу регионального оператора по обращению с отходами и управляющих компаний города по своевременному вывозу мусора после праздников.

ЖКХ ЖКХ В дома жителей Сочи вернулось водоснабжение

ЖКХ ЖКХ Работы на теплотрассе оставили без тепла 25 домов в центре Петербурга Работы по реконструкции тепломагистрали в понедельник, 24 декабря, оставили без тепла жильцов 25 домов в центре Петербурга.

ЖКХ ЖКХ Депутаты Рязгордумы раскритиковали региональный Фонд капремонта Депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры 24 декабря раскритиковали капитальный ремонт многоквартирных домов.

ЖКХ ЖКХ В Кургане выросло число аварий на водоводе и энергосетях

ЖКХ ЖКХ ЖК на улице Петра Алексеева введут в середине 2019 года Жилой квартал с подземным паркингом, детским садом на 110 мест и ФОКом на улице Петра Алексеева введут в середине следующего года, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ЖКХ ЖКХ В среду на шести улицах Рязани отключат электроэнергию В среду, 26 декабря, на восьми улицах Рязани будет отключена подача электроэнергии, сообщает администрация города.

ЖКХ ЖКХ Без тепла и горячей воды остались 13 домов в Астрахани Из-за срочного ремонта трубопровода ООО «Астраханские тепловые сети» сегодня сообщает об отключении 13 домов на улице Жилой в Астрахани от отопления и горячей воды из-за неотложного ремонта сети.

ЖКХ ЖКХ Дворы Волгограда обрабатывают против гололеда Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с неблагоприятными и переменчивыми погодными условиями в виде дождя, мокрого снега, тумана и гололеда дорожно-коммунальные службы города будут работать круглосуточно.

ЖКХ ЖКХ В Волгограде квитанция на оплату ЖКУ станет длиннее на 12 см Квитанции удлинятся, так как для жителей многоквартирных домов нужно будет на одном платежном документе разместить реквизиты всех ресурсоснабжающих организаций.

ЖКХ ЖКХ На капремонт водоводов Севастополя выделено 8,5 млн рублей 23 августа 2017 года департамент городского хозяйства сообщил о том, что Севастополь до 2022 года планирует построить 7 новых водоводов и отремонтировать более 40 действующих.

ЖКХ ЖКХ Сильное похолодание доставило жителям Омской области немало проблем Причиной столь резкого похолодания стал циклон, который пришёл в Сибирь с Карского моря.