Политика

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставкуРБК 08:38

Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС. Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять административные полномочия председателя КС до избрания нового руководителя.
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КС Молдавии в полном составе ушел в отставку

Вести.Ru09:11

Судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку

РИА Новости08:59

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

ТАСС08:46

Пособников Плахотнюка выдворили из Конституционного суда

Новостной фронт08:31

Судьи КС Молдавии пошли на поводу у Додона

Газета.Ru08:27

Игорь Додон об отставке судей КС: обоснованное, пусть и запоздалое решение

Sputnik Молдова08:50

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

РБК08:38
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:36, Вашингтон
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК

Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 14:01
Политика

ФРГ запросила у Греции перевод решения парламента с требованиями репараций

МИД Германии направил Греции запрос с просьбой предоставить перевод решений греческого парламента с требованиями военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Греции Сия Анагностопулу на брифинге в среду.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Происшествия

В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников

В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым", пишет "Интерфакс".
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Vivo представила свои первые очки дополненной реальности — Vivo AR

Известный китайский бренд Vivo презентовал общественности первые для компании очки дополненной реальности, получившие название Vivo AR.
Обновлено в 11:56
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 10:32
Единоборства

Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр

Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Сергей Лемох отказался общаться с наркозависимой дочерью

Известно, что у певца есть две дочери, старшая из которых страдает от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 07:07
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Театры

Бояков «побрезгал» видеообращением актеров МХАТ

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что испытывает чувство брезгливости в связи с видеообращением актеров труппы, потребовавших возвращения на должность бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Обновлено в 12:49
Футбол

В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула

По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Роза Сябитова помешала дочери благополучно выйти замуж

Роза Сябитова призналась, что в некоторой степени является виновницей неудачной личной жизни своей дочери Ксении, которая ранее неудачно вышла замуж.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м

Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Политика

Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

Обновлено в 01:07
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Религия

РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница

Обновлено в 04:32
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Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
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