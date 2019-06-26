Политика
Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставкуРБК 08:38
Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС. Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять административные полномочия председателя КС до избрания нового руководителя.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено в 10:45
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали
В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ
Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Жолобов встретился с предполагаемым сыном
В студии передачи «На самом деле» Жолобов решил выяснить правду.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры
На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге
Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено в 06:11
Космос
Возле космической станции зафиксирован дискообразный НЛО
Обновлено в 06:29
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Футбол
Пантелеев покинул казанский «Рубин»
Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом
Певица Кети Топурия в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей о своем возможном воссоединении с рэпером Гуфом.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40