Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставкуРБК 08:38

Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС. Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять административные полномочия председателя КС до избрания нового руководителя.

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

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