Политика
Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставкуРБК 08:38
Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС. Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять административные полномочия председателя КС до избрания нового руководителя.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры
На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:02
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
Министр промышленности Денис Мантуров прокомментировал свои траты в командировках.
Обновлено в 09:17
Политика
СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии
В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом»
Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 10:47
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Имитация прыжка с парашютом и тренажер огневой подготовки: новинки на форуме «Армия-2019»
Одной из новейших российских разработок является тренажер, который имитирует прыжок парашютиста с самолета.
Обновлено в 08:58
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ
Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Авто
Новый Suzuki Jimny заметили в России
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии первой партии внедорожника Suzuki Jimny нового поколения для российского рынка.
Обновлено в 10:43
Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Политика
«Турецкий поток» в Европу будет запущен уже в следующем году
Другой вопрос, что процедура строительства затягивается – если раньше "Газпром" предполагал получить готовый болгарский участок к концу 2019 года, то теперь, выходит, это откладывается на год.
Обновлено в 05:24
Спорт
WADA собирается открыть свыше 100 дел против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории будет открыто более 100 дел против российских спортсменов.
Обновлено в 09:57
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено в 06:11
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко назвал возвращение делегации РФ в ПАСЕ поражением мира
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) поражением всего мира.
Обновлено в 08:20