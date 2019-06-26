Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составеТАСС 08:46
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Об этом сообщает в четверг пресс-служба КС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Здоровье
В Краснодарском крае дополнительно выделят 854 млн рублей на лекарства льготникам
Как 26 июня сообщает пресс-служба Заксобрания края, на выполнение мероприятий программы в текущем году добавляется 980,4 млн рублей из средств регионального бюджета.
Обновлено в 08:46
Футбол
Дюков заявил, что ВАР в России будет применяться выборочно
Как сообщает «СЭ», президент РФС Александр Дюков заявил в интервью, что система ВАР уже утверждена в РПЛ и будет использоваться с первых туров предстоящего сезона, но не во всех матчах.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Известная бизнесвумен Виктория Демидова во второй раз стала мамой
Вчера, 25 июня, у известной бизнесвумен Виктории Демидовой произошло радостное и волнующее событие – в одной из клиник Майами она родила второго ребенка – сына, отцом которого является Сергей Бойцов, о чем тут же сообщила своим почитателям, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную прямо в больнице.
Обновлено в 06:37
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Здоровье
Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах
К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция
Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport
В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Футбол
Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»
Обновлено в 06:06
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом
В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Театры
Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
Во вторник, 25 июня, на сцене Мариинского театра-2 выступит испанский певец Пласидо Доминго.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Суд арестовал акции экс-министра Абызова
Преображенский суд Москвы в среду, 26 июня, наложил арест на акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие обвиняемому по делу о хищении 4 млрд рублей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Компания Karyo Holdings Corp. (принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову) вышла из капитала ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России».
Обновлено в 09:43
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16