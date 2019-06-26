Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составеТАСС 08:46

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Об этом сообщает в четверг пресс-служба КС.

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

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