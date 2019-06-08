Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконнымРИА Новости 14:13
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:56, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:56, Ашберн
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
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Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Космос
Астрономы отметили отсутствие на Солнце пятен
Астрономы на протяжении двух недель наблюдали за активностью Солнца и отметили, что на его поверхности все это время отсутствуют пятна.
Обновлено в 06:35
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ»
Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.
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В США стартовала акция, согласно которой можно получить $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю.
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Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сюжета сериала
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Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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Здоровье
В Сызрани зафиксирован рост заболевания пневмонией
С 1 по 7 июня число заболевших выросло на 50%, по сравнению с последней неделей мая. Зарегистрировано уже 17 заболевших.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Авто
Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.
Обновлено в 20:05
Происшествия
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Пожар произошел в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области в 300 км от Екатеринбурга, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Наука
Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
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Обновлено в 16:41
Общество
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Общество
Источник заразы: шесть самых зловещих вирусов в истории интернета
На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.
Обновлено в 17:02
Спорт
Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно
Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза
Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21