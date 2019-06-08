Политика

Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьераГазета.Ru 15:14

В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства. Ранее в Молдавии выбрали премьера и сменили министров.
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