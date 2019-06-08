Политика

Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконнымРИА Новости вчера в 14:13

Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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КС Молдавии признал нелегитимным формирование нового правительства

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Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

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