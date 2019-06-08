Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконнымРИА Новости вчера в 14:13
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Конституционный суд Молдовы признал неконституционными решения парламента
Sputnik Молдовавчера в 11:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика
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Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
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Армия и оружие
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Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
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Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
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Обновлено 07 июня в 11:13
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено вчера в 06:32
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
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Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 04:43
Армия и оружие
ДНР: Ответным огнем уничтожен минометный расчет ВСУ
Обновлено вчера в 17:29
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Сколько раз в год нужно удалять серу из ушей?
Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Один раз в год удалять серу из наружного слухового прохода вполне нормально.
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Обновлено 07 июня в 03:44
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
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Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня
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Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
«ПСЖ» назвал сроки восстановления Неймара
Как отмечает пресс-служба «ПСЖ», Неймару не потребуется операция, однако его восстановление займет четыре недели.
Обновлено вчера в 16:50