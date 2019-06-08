Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконнымРИА Новости 14:13
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
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