Политика

Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконнымРИА Новости 14:13

Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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