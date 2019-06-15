Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламентREGNUM 07:57
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение. Об этом сегодня, 15 июня, заявил председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Экономика
Почему на Украине резко подорожали огурцы
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 16:46
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол
Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки
Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова
Солнцев смонтировал ролик, где Волочкова рассказывает о своём отношении к классической музыке.
Обновлено в 12:15
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено в 17:21
Происшествия
В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке
Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Космос
Эксперт рассказал о возможности столкновения Земли с астероидами
Для крупных астероидов с размерами до 140 метров эксперты уже рассчитали орбиты на ближайшие 100-150 лет и пока столкновений не предвидится.
Обновлено вчера в 21:26
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую лампу для уничтожения комаров
Обновлено в 12:27