Политика

Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламентREGNUM 07:57

Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение. Об этом сегодня, 15 июня, заявил председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь.
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КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

РИА Новости09:26

Три месяца борьбы: Молдавия преодолела кризис

Вести.Ru13:00

Конституционный суд Молдавии сегодня отменил свои решения, которые неделю назад привели к двоевластию

Эхо Москвы11:08

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

RT на русском12:01

Додон отреагировал на отмену КС своих решений

Газета.Ru14:04

Додон поприветствовал отмену КС своих решений от 7-9 июня

Sputnik Молдова07:26

Додон заявил, что кризис власти в Молдавии преодолен

ТАСС08:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон

Выставили себя дураками: Конституционный суд Молдовы спасается, как может, проявляя рвение перед новой властью

КП - Молдова11:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Спорт

На турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 пришло примерно 10 зрителей

Авторы канала CYBERSLOVO отметили низкую зрительскую активность турнира Moscow Cyber Cup по FIFA 19.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо

При посадке, уточняет Globo, экипажу самолета не удалось выпустить шасси, в итоге лайнер сел на брюхо.
Обновлено в 15:59
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году пройдет во Франции

Обновлено в 14:09
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Обновлено в 13:35
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Экономика

В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валюты

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.
Обновлено в 08:22
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:46
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Обновлено в 09:01
Технологии

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Политика

Президент Словакии Чапутова принесла присягу

Обновлено в 11:40
Авто

Появился тизер нового Porsche Boxster 718 Spyder

На официальной странице бренда Porsche в социальной сети Facebook появилось тизерное видео Boxster 718 Spyder нового поколения.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star

Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске

Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Общество

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Футбол

Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам

Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Политика

Индия введет пошлины на товары из США

Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Игры

Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?

Обновлено в 06:36
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Политика

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 15:48
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