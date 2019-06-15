Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламентREGNUM 07:57
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение. Об этом сегодня, 15 июня, заявил председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Спорт
На турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 пришло примерно 10 зрителей
Авторы канала CYBERSLOVO отметили низкую зрительскую активность турнира Moscow Cyber Cup по FIFA 19.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо
При посадке, уточняет Globo, экипажу самолета не удалось выпустить шасси, в итоге лайнер сел на брюхо.
Обновлено в 15:59
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Экономика
В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валюты
Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.
Обновлено в 08:22
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:46
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Технологии
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Политика
Президент Словакии Чапутова принесла присягу
Обновлено в 11:40
Авто
Появился тизер нового Porsche Boxster 718 Spyder
На официальной странице бренда Porsche в социальной сети Facebook появилось тизерное видео Boxster 718 Spyder нового поколения.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star
Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске
Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Общество
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Политика
Индия введет пошлины на товары из США
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Обновлено в 14:06
Политика
Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 15:48