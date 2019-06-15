Политика

КС Молдавии передумал распускать парламентLenta.ru 07:35

По словам главы республики, принятое исполняющим обязанности премьер-министра решение противоречит конституционным нормам страны. Именно это и стало причиной подписания указа, который аннулировал декрет Филипа. Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня.
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Додон отреагировал на отмену КС своих решений

Газета.Ru14:04

Три месяца борьбы: Молдавия преодолела кризис

Вести.Ru13:00

Додон поприветствовал отмену КС своих решений от 7-9 июня

Sputnik Молдова07:26

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

RT на русском12:01

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

РИА Новости09:26

Конституционный суд Молдавии сегодня отменил свои решения, которые неделю назад привели к двоевластию

Эхо Москвы11:08

Додон заявил, что кризис власти в Молдавии преодолен

ТАСС08:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон

Выставили себя дураками: Конституционный суд Молдовы спасается, как может, проявляя рвение перед новой властью

КП - Молдова11:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Обновлено в 09:19
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Обновлено в 13:49
Наука

Мутация сделала горький миндаль сладким

Ученые из Университета Мурсии (Испания) выяснили, почему горький миндаль стал сладким.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина

Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Свыше 650 курсантов выпустились из Военного университета Минобороны

Из Военного университета Министерства обороны выпустились более шести с половиной сотен курсантов.
Обновлено в 10:27
Общество

Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями

Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и провёл встречу с предпринимателями в Мариуполе.
Обновлено в 11:15
Космос

Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Футбол

Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
Обновлено в 13:13
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Хоккей

НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад

В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
Обновлено в 14:16
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного

Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) против четверых оперуполномоченных МВД по региону.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Каринэ Хабирова раскритиковала Элвина Грея

Обновлено в 12:29
Культура

«Ахматовские чтения» пройдут в Петербурге

25 июня в Санкт-Петербурге, в главном здании Российской национальной библиотеки пройдут «Ахматовские чтения».
Обновлено в 07:34
Здоровье

Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр

В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 22:37
Единоборства

Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

Емельяненко поставил подпись под новым контрактом с Bellator на несколько боёв, сообщает MMA Junkie.
Обновлено в 02:58
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Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
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