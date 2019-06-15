Политика
КС Молдавии передумал распускать парламентLenta.ru 07:35
По словам главы республики, принятое исполняющим обязанности премьер-министра решение противоречит конституционным нормам страны. Именно это и стало причиной подписания указа, который аннулировал декрет Филипа. Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Обновлено в 09:19
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
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Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
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Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
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Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
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Из Военного университета Министерства обороны выпустились более шести с половиной сотен курсантов.
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Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
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Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
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Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
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На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
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Футбол
Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
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Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
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Хоккей
НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад
В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
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Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
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В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного
Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) против четверых оперуполномоченных МВД по региону.
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Культура
«Ахматовские чтения» пройдут в Петербурге
25 июня в Санкт-Петербурге, в главном здании Российской национальной библиотеки пройдут «Ахматовские чтения».
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Здоровье
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В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
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Единоборства
Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Емельяненко поставил подпись под новым контрактом с Bellator на несколько боёв, сообщает MMA Junkie.
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