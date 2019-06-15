Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламентREGNUM 07:57
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение. Об этом сегодня, 15 июня, заявил председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь.
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Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7—9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис преодолён.
— Игорь Додон, молдавский политикRT на русском 12:01
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