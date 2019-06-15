Политика

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламентаВедомости 09:27

В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. На прошлой неделе в стране было сформировано новое правительство, однако Конституционный суд объявил его незаконным, потребовал распустить парламент и назначить досрочные выборы. Президент Игорь Додон отказался выполнить решение КС.
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Игорь Додон
Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7—9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис преодолён.
— Игорь Додон, молдавский политикRT на русском 12:01

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