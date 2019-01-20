Политика

Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страныREGNUM 01:15

Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов.
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Конституционный суд ДРК подтвердил победу Чисекеди на выборах президента

RT на русском00:47

Конституционный суд ДРК объявил Чисекеди победителем президентских выборов

РИА Новости00:18

Оппозиционер Файюлу не признал итоги выборов в ДР Конго и объявил себя президентом

ТАССвчера в 20:51

Проигравший выборы в Конго кандидат объявил себя президентом страны

РБКвчера в 21:06

Президентом Конго стал оппозиционный кандидат

Интерфаксвчера в 20:44

Конституционный суд ДРК объявил Чисекеди победителем президентских выборов

Коммерсантъвчера в 20:15

Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом ДР Конго

Вести.Ruвчера в 21:49
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Политика

Трамп предложил план по завершению шатдауна

Президент США Дональд Трамп представил демократам план по выходу из бюджетного кризиса.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие

В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.
Обновлено в 00:13
Политика

Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией

Если газопровод "Северный поток — 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

На параде в Лаосе показали российские танки Т-72

На военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса были показаны российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил, сообщило министерство обороны РФ.
Обновлено в 03:02
Политика

Крым отметит День республики концертами, выставками и флешмобом

Выставки, концерты и флешмоб пройдут в Крыму в воскресенье в честь Дня республики, который отмечается как официальный праздник 20 января.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Украинский актер Зеленский избавится от бизнеса в России

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan

Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

СМИ сообщили о передаче сирийским курдам современного оружия США

Силы самообороны сирийских курдов (YPG) получили современные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «Тоу».
Обновлено вчера в 22:29
Политика

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

На Украине смертность превышает рождаемость почти в два раза

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в стране показатели смертности почти вдвое превышают показатели рождаемости.
Обновлено в 02:42
Политика

Раймонд Паулс рассказал, почему остался в Латвии

Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

В ДНР рассказали о попытках диверсантов проникнуть в республику

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики с 29 декабря 2018 года пресекло шесть попыток вторжения украинских диверсантов в Донбасс.
Обновлено в 03:16
Политика

В Раде предложили «сменить идеологию» для завершения конфликта в Донбассе

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию».
Обновлено в 00:34
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Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
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