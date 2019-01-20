Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страныREGNUM 01:15

Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов.

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Армия и оружие Армия и оружие На параде в Лаосе показали российские танки Т-72 На военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса были показаны российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил, сообщило министерство обороны РФ.

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