Политика

Константинопольский патриарх «взял» у Порошенко конфеты за автокефалию
Известия
17:05

Константинопольский патриарх Варфоломей взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад. Об этом он рассказал детям, которые пришли колядовать в стамбульский квартал Фанар, где находится резиденция архиепископа.
Известия17:05

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Вселенский патриарх рассказал о цене за автокефалию для украинской церкви

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Газета.Ru16:24

Константинопольский патриарх «взял» у Порошенко конфеты за автокефалию

Известия17:05
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
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Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены.
Обновлено в 08:54
Политика

Константинопольский патриарх «взял» у Порошенко конфеты за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад.
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Епископ
Епископ Константинопольского патриархата; с 22 октября 1991 - 232-й Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви.
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