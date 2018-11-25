Решение Московского патриархата разорвать общение с Константинополем из-за его действий на Украине стало чрезмерным шагом, и его нужно отменить, по крайней мере, для мирян, считает архиепископ Хариупольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе.

с чего всё началось

Разрыв отношений Российской православной церкви с Константинополем был чрезмерной мерой, считает экзарх патриарха Варфоломея в Западной Европе Иоанн. По его словам, миряне не нуждаются в отпуске епископа при переезде.

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