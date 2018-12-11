Футбол

Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»
Спорт-Экспресс
вчера в 12:13

Реал — ЦСКА
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
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