Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".

Спорт-Экспресс вчера в 12:13