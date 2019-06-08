Культура

Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»Woman.ru 07:51

На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
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Первый канал не будет закрывать «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Телеканал 360°01:54

Эрнст раскрыл судьбу шоу «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Lenta.ruвчера в 23:17

Эрнст застал врасплох заявлением о будущем шоу «Голос. Дети»

Газета.Ru02:18

Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 23:58

Эрнст рассказал, что будет с шоу «Голос. Дети»

ФАНвчера в 23:19

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

РБК01:05

Эрнст определил судьбу шоу «Голос. Дети» на «Первом канале»

URA.Ruвчера в 21:16
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35

Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Политика

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Общество

В концертном зале «Зарядье» начинается монтаж уникального органа

В июле в Москву из Франции доставят внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в парке "Зарядье".
Обновлено в 06:50
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Авто

«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено в 08:30
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Обновлено в 04:19
Политика

Россия и Швеция могут восстановить состав посольств после высылки дипломатов

Стокгольм и Москва могут прислать новых сотрудников в посольство взамен высланных ранее дипломатов, заявил посол Швеции в РФ Петер Эриксон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 07:44
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Политика

Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Игры

В сети появилось изображение коллекционного издания Cyberpunk 2077

На Реддите появилось изображение с возможным содержанием коллекционного издания Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Осташко уверен, что Венедиктов позволил Соболь пропиариться на атаке на беременную Симоньян

Обновлено в 08:05
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу

Обновлено в 05:38
Происшествия

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание

Обновлено в 05:56
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Экономика

Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей

Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей.
Обновлено в 07:40
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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