Культура
Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»Woman.ru 07:51
На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
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Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество
В Минпросвещения оценили заявление проректора РАНХиГС об учителях
Замминистра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал заявление проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что большинство учителей являются «серой массой закомплексованных неудачников».
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу
Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На проспекте Стачек автомобиль насмерть сбил женщину
Обновлено в 12:09
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Спорт
Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций
9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Врачи из Катара дали советы, как вести себя во время жары
На Аравийском полуострове, где по ночам держится температура около 40 градусов, лучше всех знают, как вести себя в жару.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
ЦСКА готов продлить аренду футболиста Жамалетдинова в польском «Лехе» на один год
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в РФ
Справиться с коррупцией в России можно только путём внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, которые применяются во всём мире, заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Политика
«Голос» Вакарчука огласил своих кандидатов на выборы в Раду
Сегодня в Киеве прошел съезд партии Святослава Вакарчука «Голос», где были представлены кандидаты в депутаты от этой политсилы.
Обновлено в 13:02
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Политика
Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств
Полиция Молдавии объявила в субботу об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, а также призвала граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.
Обновлено в 12:08
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52