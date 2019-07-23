Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в СШАВоенное обозрение вчера в 16:00

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом сообщил сайт «Голоса Америки». Политик Константин Боровой попросил убежища в Соединенных Штатах Америки.
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с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил
 в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.
РБКвчера в 10:34

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Экс-депутат Госдумы Боровой «на всякий случай» попросил убежища в США

РБКвчера в 10:34

Экс-депутат Госдумы Боровой просит политическое убежище в США

Газета.Ruвчера в 10:54

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Дождьвчера в 10:35

Экс-депутат Госдумы, участвовавший в ликвидации президента Чечни, попросил убежища в США

URA.Ruвчера в 09:30

Экс-депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища в США

Daily Stormвчера в 08:37

Константин Боровой попросил у властей США политического убежища

Московский Комсомолецвчера в 08:23

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Lenta.ruвчера в 08:09
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
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По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
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«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:43
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В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

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В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
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Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания

В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Происшествия

В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов

После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Футбол

Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома

Обновлено вчера в 10:59
Политика

МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Здоровье

Врачи напомнили москвичам о риске заразиться гепатитом в салонах красоты и тату-студиях

Некоторые специалисты, принимающие на дому, пренебрегают санитарным правилами, неправильно обрабатывают инструменты, не проводят регулярные проверки на гепатит и другие заболевания, чем подвергают риску себя и своих клиентов.
Обновлено в 01:30
Экономика

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС

На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям

Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
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Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

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После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
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Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Показано нанесение камуфляжа на корпус бронетехники в ВС Таиланда

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Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
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Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия

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С 25 июля в силу вступает разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней.
Обновлено вчера в 22:00
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ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов

Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве

Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
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Константин Боровой
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, депутат государственной думы 2-го созыва, экс-председатель Партии экономической свободы, председатель политической партии «Западный выбор».
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