Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в СШАВоенное обозрение вчера в 16:00
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом сообщил сайт «Голоса Америки». Политик Константин Боровой попросил убежища в Соединенных Штатах Америки.
Читать в источнике
Оценить313
с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.РБКвчера в 10:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Общество
Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян
По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:43
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Происшествия
В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов
После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома
Обновлено вчера в 10:59
Политика
МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Здоровье
Врачи напомнили москвичам о риске заразиться гепатитом в салонах красоты и тату-студиях
Некоторые специалисты, принимающие на дому, пренебрегают санитарным правилами, неправильно обрабатывают инструменты, не проводят регулярные проверки на гепатит и другие заболевания, чем подвергают риску себя и своих клиентов.
Обновлено в 01:30
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям
Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия
После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Политика
Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом
Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено вчера в 11:11
Путешествия
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
С 25 июля в силу вступает разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов
Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32