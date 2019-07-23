с чего всё началось

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом сообщил сайт «Голоса Америки». Политик Константин Боровой попросил убежища в Соединенных Штатах Америки.

Общество Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.

Футбол «Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Происшествия В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.

Футбол Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.

Общество Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.

Политика МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля.

Здоровье Врачи напомнили москвичам о риске заразиться гепатитом в салонах красоты и тату-студиях Некоторые специалисты, принимающие на дому, пренебрегают санитарным правилами, неправильно обрабатывают инструменты, не проводят регулярные проверки на гепатит и другие заболевания, чем подвергают риску себя и своих клиентов.

Экономика Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Экономика Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Общество Назван снимающий усталость продукт Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.

Политика Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.

Политика Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.

Энергетика Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза» Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.

Кино Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».

Путешествия Россиянам упростили въезд еще в одну страну С 25 июля в силу вступает разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней.