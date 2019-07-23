с чего всё началось

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом сообщил сайт «Голоса Америки». Политик Константин Боровой попросил убежища в Соединенных Штатах Америки.

Происшествия После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Путешествия Россиянам упростили въезд еще в одну страну Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.

Спорт Закарин принял решение покинуть Katusha-Alpecin Генеральный менеджер Katusha-Alpecin Жозе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин принял решение покинуть команду.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Армия и оружие Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование 23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Происшествия На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Происшествия В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину В Бежицком районе Брянска в среду, 24 июля, убили молодого мужчину.

Общество Курилки в аэропортах предложили сделать платными Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.

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Финансы Курс доллара: аналитики прогнозируют обвал рубля Курс евро, просев к рублю на 17,25 коп. завершил торги на отметке 70,56 руб. При этом на пиковых значениях рубль вчера дешевел к доллару на 0,26% до 63.35 за единицу, что является худшим значением нацвалюты с 10 июля.

Общество Минстрой Татарстана отреагировал на ультиматум крановщиков Ведомство с претензиями работников согласно В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ прокомментировали требование крановщиков в части безопасности труда и соблюдения норм Трудового кодекса РФ.

Общество Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.

Шоу-бизнес Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

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Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16 Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.

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Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Шоу-бизнес Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.