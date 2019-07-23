Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в СШАВоенное обозрение вчера в 16:00
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом сообщил сайт «Голоса Америки». Политик Константин Боровой попросил убежища в Соединенных Штатах Америки.
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с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.РБКвчера в 10:34
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Происшествия
После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС
По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
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Спорт
Закарин принял решение покинуть Katusha-Alpecin
Генеральный менеджер Katusha-Alpecin Жозе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин принял решение покинуть команду.
Обновлено в 02:55
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование
23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков
Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину
В Бежицком районе Брянска в среду, 24 июля, убили молодого мужчину.
Обновлено в 03:07
Общество
Курилки в аэропортах предложили сделать платными
Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку
В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Финансы
Курс доллара: аналитики прогнозируют обвал рубля
Курс евро, просев к рублю на 17,25 коп. завершил торги на отметке 70,56 руб. При этом на пиковых значениях рубль вчера дешевел к доллару на 0,26% до 63.35 за единицу, что является худшим значением нацвалюты с 10 июля.
Обновлено в 01:32
Общество
Минстрой Татарстана отреагировал на ультиматум крановщиков
Ведомство с претензиями работников согласно В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ прокомментировали требование крановщиков в части безопасности труда и соблюдения норм Трудового кодекса РФ.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Музыка
Как пройдет XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
География стран — участниц фестиваля традиционно охватывает все части света.
Обновлено в 03:01
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной
Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено вчера в 08:37
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Наука
Ученые предрекли человечеству эпидемию опасных грибковых заболеваний
Дальнейшее повышение температуры на Земле угрожает человечеству возникновением новых, ранее неизвестных грибковых заболеваний.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»
"Кальяри" взял в аренду 24-летнего полузащитника "Наполи" Марко Рога.
Обновлено вчера в 16:55
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2021 года
Автор инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, указывает, что за время действия «дачной амнистии», которая перестала действовать 1 марта этого года, далеко не все россияне успели ею воспользоваться и в упрощенном порядке зарегистрировать постройки на своих садовых участках.
Обновлено 22 июля в 19:25
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00