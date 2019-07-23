Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в СШАВедомости 13:45
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки». Он отметил, что принял такое решение из-за постоянной слежки, которая была организована за ним в России.
Читать в источнике
Оценить238
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
WhatsApp стал доступен для кнопочных телефонов
Операционная система KaiOS, предназначенная для кнопочных телефонов, получила приложение WhatsApp, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 05:06
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
15 июля президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.
Обновлено в 12:45
Технологии
Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Здоровье
Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца
Пациенты с артритами более часто умирают от инфарктов и других болезней сердца вроде стенокардии и сердечной недостаточностью.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Политика
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем главы Минэкономразвития Полину Бадасен, которая до этого возглавляла департамент макроэкономического анализа и прогнозирования.
Обновлено в 11:32
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Политика
МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 09:23
Общество
Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:56
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС
Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Здоровье
В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка
Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:47
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Обновлено в 15:04
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Наука
Найден таинственный древний корабль
Шведские археологи объявили об обнаружении на дне Балтийского моря старинного судна, которое было построено в конце XV или начале XVI века.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00