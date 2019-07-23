Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в СШАLenta.ru вчера в 08:09

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.
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с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил
 в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.
РБКвчера в 10:34

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Экс-депутат Госдумы, участвовавший в ликвидации президента Чечни, попросил убежища в США

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Экс-депутат Госдумы Боровой «на всякий случай» попросил убежища в США

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Константин Боровой попросил политического убежища в США

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Экс-депутат Госдумы Боровой просит политическое убежище в США

Газета.Ruвчера в 10:54

Экс-депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища в США

Daily Stormвчера в 08:37

Константин Боровой попросил у властей США политического убежища

Московский Комсомолецвчера в 08:23

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Lenta.ruвчера в 08:09
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, депутат государственной думы 2-го созыва, экс-председатель Партии экономической свободы, председатель политической партии «Западный выбор».
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