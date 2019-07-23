Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в СШАLenta.ru вчера в 08:09
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.
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с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.РБКвчера в 10:34
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