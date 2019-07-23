с чего всё началось

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.

Общество Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортах Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия".

Армия и оружие Китай выступает за полный запрет ядерного оружия КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.

Общество В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Росстат назвал реальную зарплату россиян Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Общество Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Экономика Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.

Происшествия Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.

Наука На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Политика СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».

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Экономика Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.

Политика МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Здоровье Преступники в белых халатах? Юрист — о том, почему врачей нельзя сажать за смерть пациентов Марина Агапочкина защищает врачей в судах, в отличие от Юлии Майоровой, которая встает на сторону пациентов (интервью с ней мы публиковали ранее).

Политика Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.