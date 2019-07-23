с чего всё началось

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.

Политика Как глава ЦИК может изменить ход предвыборной кампании в Мосгордуму Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов.

Единоборства Промоутер соперника боксера Дадашева выразил соболезнования его родным Представители Субриэля Матиаса выразили свои соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который получил тяжелую травму в бою с их спортсменом и впоследствии скончался в больнице в США.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Здоровье Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств.

Политика Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Здоровье Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.

Армия и оружие Глава жандармерии Турции впервые прибыл с визитом в Россию Главнокомандующий войсками жандармерии Турции Ариф Четин прибыл в РФ с первым официальным визитом по приглашению директора Росгвардии Виктора Золотова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Наука На дне Балтийского моря найден старинный 500-летний корабль Исследователи уверены, что все дело в холодных и соленых водах на глубине Балтийского моря.

Политика МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.

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Армия и оружие Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Политика Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.

Происшествия Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.

Наука Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.

Политика Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.