Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в СШАLenta.ru 08:09

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.
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с чего всё началось
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил
 в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США.
РБК10:34

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Экс-депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища в США

Daily Storm08:37

Константин Боровой попросил у властей США политического убежища

Московский Комсомолец08:23
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