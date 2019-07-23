с чего всё началось

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

Авто В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.

Технологии Специалисты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты Среди зеркальных камер высокие оценки заработали фотоаппараты Canon, Nikon и Pentax, но среди них в автоматическом режиме лучше всех со своими задачами справляется Canon EOS 77D.

Происшествия Два геолога погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке На Камчатке вездеход, на котором ехали геологи, упал в ущелье. В результате два человека погибли, сообщила пресс-служба МЧС.

Космос Как жить в космосе Полет на Луну – это на самом деле лишь промежуточный этап, исследования ведутся под межпланетные полеты, под дальний космос.

Шоу-бизнес После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Здоровье В России захотели устранить главную проблему скорой помощи Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Космос Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.

Музыка Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.

Общество Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Наука Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.

Общество Внесен законопроект о контроле электронной почты В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Происшествия В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.