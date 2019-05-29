Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой БроннойРИА Новости 05:06

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

с чего всё началось

Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной. Об этом труппе сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

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