Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой БроннойРИА Новости 05:06

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной. Об этом труппе сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
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Александр Кибовский
Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.
— Александр Кибовский, российский историкТАСС 04:19
с чего всё началось

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
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