Театры
Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой БроннойИнтерфакс 04:53
Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной, сообщили власти Москвы.
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Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.
— Александр Кибовский, российский историкТАСС 04:19
с чего всё началось
Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.ТАСС04:19
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