Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в РоссииКоммерсантъ 02:25

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с чего всё началось

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

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