Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в РоссииКоммерсантъ 02:25
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
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«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Абызов рассказал о задержании и первом допросе
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.
Обновлено в 05:54
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Хоккей
«Авангард» – «Салават Юлаев»: первые два матча пройдут при аншлаге
Ждем полные трибуны! – написано в Твиттере "Авангарда". Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).
Обновлено в 03:41
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В России все военное строительство передадут единой компании
В России создадут некоммерческую публично-правовую компанию, в ведение которой передадут все военное строительство.
Обновлено в 05:30
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Аварийному жилью выписали субсидии
Обновлено 25 марта в 16:14
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Футбол
Форвард ЦСКА выразил надежду, что его пригласят в «Реал»
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о клубах, которым симпатизирует По словам Чалова, он раньше болел за "Челси", но теперь лишь наблюдает за матчами в АПЛ.
Обновлено в 03:30
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Спорт
Антон Шипулин: «Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел»
Логинов решил сосредоточиться исключительно на результатах.
Обновлено в 05:00
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Обновлено в 04:17
Политика
Россия бросает вызов США в Западном полушарии
«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Политика
«Евровидение» находится под угрозой срыва
Обновлено в 05:34
Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51