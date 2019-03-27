Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в РоссииКоммерсантъ 02:25
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
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«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.РБКвчера в 17:00
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Наев рассказал, в чем украинская армия превосходит армия стран НАТО
Украинская армия не отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту их превосходит.
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Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
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Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
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Около 800 кг кокаина было обнаружено на борту судна, перехваченного в ходе международной операции в международных водах в районе Никарагуа.
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Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол
«МЮ» намерен приобрести защитника «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 03:53
Происшествия
Силовики проводят массовый обыск в Крыму
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обыскивают дома сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые проживают в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Экономика
В России появился новый электронный банк
ЦБ впервые с 2015 года выдал лицензию новому банку, причем с российским капиталом.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Компания Huawei представила первые «умные» очки
Компания Huawei представила на пресс-конференции в Париже новый продукт – умные очки. Об этом сообщает интернет-издание iXBT.
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп подписал указ о защите США от электромагнитного воздействия
Президент США Дональд Трамп подписал указ "О координации национальных усилий по защите от электромагнитных импульсов" (ЭМИ).
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Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Авто
Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа
Напомним, Aurus разработал "ФГУП НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" еще в конце 2012 года.
Обновлено в 06:12
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Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
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Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Культура
Мединский объединил Александринский и Волковский театры
Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Наука
UPS начинает доставку посылок дроном
Американский гигант доставки UPS во вторник запустил первое разрешенное использование беспилотных беспилотников для доставки посылок получателям.
Обновлено в 03:59