Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в РоссииКоммерсантъ 02:25

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.

с чего всё началось

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

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