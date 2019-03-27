Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в РоссииКоммерсантъ 02:25
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Наука
Ученые придумали беспохмельный алкоголь
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией
Петр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией, но после «российской деоккупации Донбасса и Крыма».
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Экономика
Китайские запасы арматуры на складах продолжают сокращаться
На момент предыдущей оценки 14 марта «недельное» снижение запасов составило 5,8%. На конец рабочего дня 21 марта запасы арматуры у производителей составили 2,55 млн. тонн, на 8,4% меньше, чем неделей ранее, и на 31,2% меньше, чем на аналогичный период после прошлом году после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 02:04
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу
Экс-министр Михаил Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу - ОНК.
Обновлено в 04:24
Кино
Умер сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
На салатовой ветке метро произошел сбой из-за поломки поезда
На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Инцидент произошел около 08:40.
Обновлено в 02:19
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Энергетика
В России тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Эксперты сомневаются в необходимости системы, так как в результате установки «умных» счетчиков платежи для населения могут вырасти на 5-10%.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Теннис
Шаповалов – о встрече с Тиафо: Фрэнсис станет великим чемпионом
Следующим соперником канадца станет представитель США Фрэнсис Тиафо.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Нюша призналась, что поправилась после родов
Многие отмечают, что я поправилась. И это действительно так (ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов).
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти
Обновлено в 03:55
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес
По всей видимости, Бибер был уязвлен этим заявлением и просто не смог оставить этот выпад без ответа.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Смартфон iPhone mini получит 5-дюймовый экран и SoC A12 Bionic
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18