Экономика

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в РоссииРБК вчера в 17:00

Еще 30 ресторанов у «Эй Кей Ресторантс Раша», которое принадлежит владельцам «Шоколадницы» и с февраля 2019-го структурам Сбербанка. Почему консорциум инвестировал в KFC В ВТБ свой интерес к KFC объяснили тем, что видят "большой потенциал в дальнейшем развитии рынка общественного питания в России".
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Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
РБКвчера в 17:00

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Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Коммерсантъ02:25

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Ведомостивчера в 18:25

Владельцами KFC в России стали ВТБ и группа инвесторов

News.ruвчера в 23:50

ВТБ и группа инвесторов стали владельцами KFC в России

Телеканал 360°вчера в 22:07

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Реальное время00:59

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:02, Ашберн
Армия и оружие

Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman

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Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено вчера в 06:59
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НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня

НХЛ подвела итоги игрового дня.
Обновлено в 02:35
Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии

Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Федор Чалов: «Ари? Значит, так надо было»

Если тренер посчитал, что Ари должен играть, значит, так надо было.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

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Обновлено в 01:12
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Пугачева о причине развода: «Он надо мной издевался»

В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой.
Обновлено в 02:33
Политика

В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено вчера в 05:40
Технологии

В Новосибирске могут появиться новые скоростные трамваи

Стоит отметить, что гендиректор ОРКК Андрей Жерегель недавно приезжал в Новосибирск, чтобы обсудить вопросы поставки новых трамваев в наш город.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Гаджеты

Xiaomi высмеяла флагманский камерофон Huawei P30 Pro

На картинке показана развилка между «новейшим чипсетом» и «чехлом для смартфона с кристаллами Сваровски» и автомобиль, символизирующий Huawei P30, выбирающий дорогу к чехлу со Сваровски. 🤔 pic.twitter.com/dnHbuAnvV1 — Xiaomi UK (@XiaomiUK) March 26, 2019 Отметим, что в Huawei P30 и Huawei P30 Pro используется фирменный 7-нанометровый SoC Kirin 980 с ядрами Cortex-A76.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Авто

McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego

Компания McLaren представила полноразмерную копию суперкара Senna из детского конструктора Lego.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами

Утром 27 марта на улице Камышинской в Ульяновске загорелся трамвай, в котором находились шесть человек.
Обновлено в 01:58
Хоккей

Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Обновлено 25 марта в 17:26
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Финансы

Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
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