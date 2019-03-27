Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в РоссииРБК вчера в 17:00
Еще 30 ресторанов у «Эй Кей Ресторантс Раша», которое принадлежит владельцам «Шоколадницы» и с февраля 2019-го структурам Сбербанка. Почему консорциум инвестировал в KFC В ВТБ свой интерес к KFC объяснили тем, что видят "большой потенциал в дальнейшем развитии рынка общественного питания в России".
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«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.РБКвчера в 17:00
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В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой.
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Гаджеты
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На картинке показана развилка между «новейшим чипсетом» и «чехлом для смартфона с кристаллами Сваровски» и автомобиль, символизирующий Huawei P30, выбирающий дорогу к чехлу со Сваровски. 🤔 pic.twitter.com/dnHbuAnvV1 — Xiaomi UK (@XiaomiUK) March 26, 2019 Отметим, что в Huawei P30 и Huawei P30 Pro используется фирменный 7-нанометровый SoC Kirin 980 с ядрами Cortex-A76.
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Армия и оружие
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Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
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В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами
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