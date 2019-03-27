Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в РоссииРБК вчера в 17:00

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.

с чего всё началось

Еще 30 ресторанов у «Эй Кей Ресторантс Раша», которое принадлежит владельцам «Шоколадницы» и с февраля 2019-го структурам Сбербанка. Почему консорциум инвестировал в KFC В ВТБ свой интерес к KFC объяснили тем, что видят "большой потенциал в дальнейшем развитии рынка общественного питания в России".

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

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