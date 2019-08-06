Футбол
Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»Soccer.ru 20:01
"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау. 44-летний специалист был дисквалифицирован ещё в прошлом сезоне, когда его команда опоздала на ответный матч 1/4 финала ЛЧ против "Ливерпуля".
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Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
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Технологии
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Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Происшествия
На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
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Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Технологии
«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science
«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
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Депздрав рассказал о пользе кошачьего мурлыканья
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Индия планирует разработать замену российским Ми-17
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В Европе и США начинаются масштабные испытания вакцины от ВИЧ
В США и Европе в сентябре стартуют испытания передовой вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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