Футбол

Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»Soccer.ru 20:01

Краснодар — Порту
7 августа
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау. 44-летний специалист был дисквалифицирован ещё в прошлом сезоне, когда его команда опоздала на ответный матч 1/4 финала ЛЧ против "Ливерпуля".
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