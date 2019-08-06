"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау. 44-летний специалист был дисквалифицирован ещё в прошлом сезоне, когда его команда опоздала на ответный матч 1/4 финала ЛЧ против "Ливерпуля".

Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»

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