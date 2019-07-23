Футбол

Конов подтвердил переход Перейро в «Спартак»Евро-футбол.ру 05:08

Журналист Василий Конов анонсировал трансфер хавбека ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак".
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Полузащитник сборной Уругвая Перейро не перейдет в «Спартак»

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Агент Перейро хочет большой бонус за переход в «Спартак», сделка может сорваться

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Источник: Переход Перейро в «Спартак» не состоится

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Спорт-Экспресс11:00

«СЭ»: Трансфер Перейро сорвался, потому что «Спартак» хотел платить траншами, а агент требовал всю сумму

Sports.ru08:52
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Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

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Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
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Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

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США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»

США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
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Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

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Хирурги Соединенного Королевства считают, что несмотря на то, что официального признания болезнь грудных имплантов не получила, относиться к ней нужно серьезно, пишет Daily Mail.
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Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество

Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина

Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
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Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos

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Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
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Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

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Политика

Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам

В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
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Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Обновлено в 15:44
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МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

Обновлено в 15:45
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Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Обновлено в 06:02
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РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

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В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
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Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
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Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
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Российский актер Андрей Чадов принял решение связать себя узами брака.
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В России могут сократить количество платежных терминалов

В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
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