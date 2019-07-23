Футбол
Конов подтвердил переход Перейро в «Спартак»Евро-футбол.ру 05:08
Журналист Василий Конов анонсировал трансфер хавбека ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак".
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
Обновлено в 13:52
Происшествия
Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Политика
США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»
США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
Медики заявляют о существовании болезни грудных имплантов
Хирурги Соединенного Королевства считают, что несмотря на то, что официального признания болезнь грудных имплантов не получила, относиться к ней нужно серьезно, пишет Daily Mail.
Обновлено в 16:03
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество
Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина
Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
23 июля автопроизводитель Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos, который в модельном ряду займёт место между моделями Soul и Sportage, а также составит на рынке конкуренцию Hyundai Creta.
Обновлено в 16:15
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО
«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Обновлено в 15:44
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Политика
Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Российский актер Андрей Чадов купил жилье и решил жениться
Российский актер Андрей Чадов принял решение связать себя узами брака.
Обновлено в 11:41
Экономика
В России могут сократить количество платежных терминалов
В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50