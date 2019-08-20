Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег. Данные предоставил журналист Василий Конов в "Телеграме", сославшись на электронную систему регистрации переходов футболистов в РПЛ.

Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей

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