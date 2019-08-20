Футбол

Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублейЕвро-футбол.ру 03:51

Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег. Данные предоставил журналист Василий Конов в "Телеграме", сославшись на электронную систему регистрации переходов футболистов в РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» и «Рубин» заплатили за трансфер Сутормина по 50 000 рублей согласно ЭСУС РФПЛ

Sport24.ru02:48

«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ

Чемпионат04:44

Алексей Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

Петербургский дневник04:25

Конов про Сутормина: "Как футболист, который стоит 120 млн, перешёл за 50 тысяч рублей?"

Sport.ru05:29

«Зенит» приобрёл Алексея Сутормина «со скидкой»

78.ru03:49

СМИ: «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход Сутормина по 50 тысяч рублей

RT на русском03:15

Трансфер Сутормина обошёлся «Зениту» в 50 тысяч рублей

Metaratings03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 02:38
Общество

Составлен рейтинг самых тихих российских городов

Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Apple объявил о запуске Apple TV+ в ноябре этого года

Пока Apple не объявила цены на Apple TV+, но Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди тестировщиков сервиса, называет стоимость подписки $ 9,99 в месяц.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Гаджеты

Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года

По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
Обновлено в 06:21
Экономика

«Лукойл» завершил программу buy back

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Жардим призвал руководство «Монако» купить ему четырех игроков

По информации источника, португальский специалист попросил руководство клуба подписать минимум четырех новых игроков.
Обновлено в 04:39
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Кандидат в губернаторы Петербурга раскритиковал «дорогую игрушку» ВСД

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Гражданская платформа», депутат городского Заксобрания Михаил Амосов раскритиковал идею строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в ходе третьего раунда теледебатов 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:39
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Происшествия

Силовики начали проверку по заявлению жителя Геленджика о пытках

Обновлено в 04:58
Происшествия

Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»

Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Транспорт

В Минэкономики вступились за частные камеры

Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Экономика

Власти США задумали снизить налог на зарплату

Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.
Обновлено в 01:03
Космос

День в истории: Белка и Стрелка отправились на земную орбиту

19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени советские собаки-космонавты Белка и Стрелка на корабле «Спутник-5» были запущены на земную орбиту.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное