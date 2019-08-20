Футбол
Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублейЕвро-футбол.ру 03:51
Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег. Данные предоставил журналист Василий Конов в "Телеграме", сославшись на электронную систему регистрации переходов футболистов в РПЛ.
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Общество
Составлен рейтинг самых тихих российских городов
Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Apple объявил о запуске Apple TV+ в ноябре этого года
Пока Apple не объявила цены на Apple TV+, но Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди тестировщиков сервиса, называет стоимость подписки $ 9,99 в месяц.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Гаджеты
Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года
По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Жардим призвал руководство «Монако» купить ему четырех игроков
По информации источника, португальский специалист попросил руководство клуба подписать минимум четырех новых игроков.
Обновлено в 04:39
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт
По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Кандидат в губернаторы Петербурга раскритиковал «дорогую игрушку» ВСД
Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Гражданская платформа», депутат городского Заксобрания Михаил Амосов раскритиковал идею строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в ходе третьего раунда теледебатов 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:39
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Экономика
Власти США задумали снизить налог на зарплату
Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.
Обновлено в 01:03
Космос
День в истории: Белка и Стрелка отправились на земную орбиту
19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени советские собаки-космонавты Белка и Стрелка на корабле «Спутник-5» были запущены на земную орбиту.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26