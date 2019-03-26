Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилииREGNUM вчера в 16:21
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Финансы
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Тарифы на газ в России взлетят из-за новых счетчиков
Внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей для населения на 5-10%.
Обновлено 25 марта в 20:32
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Новый BMW 1 Series: официальные фото и подробности
BMW сообщила, что 1 Series нового поколения в настоящее время проходит серию финальных испытаний на юге Франции, а также поделилась подробностями о "единичке".
Обновлено в 02:14
Политика
Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете
Европейский парламент принял директиву об авторском праве, которая должна обязать интернет-платформы фильтровать контент, размещенный в интернете, в соответствии с авторским правом, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 01:06
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Хоккей
НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня
НХЛ подвела итоги игрового дня.
Обновлено в 02:35
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04