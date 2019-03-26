Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилииREGNUM 16:21

с чего всё началось

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Авто Mitsubishi представил экстремальный пикап L200 Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Экономика Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.

Футбол Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Футбол Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.

Экономика ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Происшествия СК предъявил обвинение экс-министру Абызову Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Хоккей Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина Американский лидер заявил, что чрезвычайно горд ее достижениями, и назвал себя и свою дочь Иванку Трамп большими фанатами российского игрока Александра Овечкина, который выступает за американских хоккеистов.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Энергетика Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Политика Евродепутат пристыдил ЕП за Крым «Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Технологии В Новосибирске могут появиться новые скоростные трамваи Стоит отметить, что гендиректор ОРКК Андрей Жерегель недавно приезжал в Новосибирск, чтобы обсудить вопросы поставки новых трамваев в наш город.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Интернет В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.