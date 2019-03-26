Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилииREGNUM 16:21
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:29, Ашберн
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Авто
Mitsubishi представил экстремальный пикап L200
Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Политика
Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме
Обновлено в 21:58
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено в 22:04
Экономика
Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Футбол
Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию
На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).
Обновлено в 17:49
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Авто
Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW
Обновлено в 13:33
Футбол
Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача
У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.
Обновлено в 18:03
Здоровье
Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни
Обновлено в 19:28
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Экономика
ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года
Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).
Обновлено в 07:25
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обновлено в 14:35
Хоккей
Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина
Американский лидер заявил, что чрезвычайно горд ее достижениями, и назвал себя и свою дочь Иванку Трамп большими фанатами российского игрока Александра Овечкина, который выступает за американских хоккеистов.
Обновлено в 04:15
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
National Interest оценило противостояние Су-27 и B-52
Обновлено в 03:21
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Технологии
В Новосибирске могут появиться новые скоростные трамваи
Стоит отметить, что гендиректор ОРКК Андрей Жерегель недавно приезжал в Новосибирск, чтобы обсудить вопросы поставки новых трамваев в наш город.
Обновлено в 21:32
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Интернет
В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google
В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено в 21:00