Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилииREGNUM 16:21

с чего всё началось

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Происшествия Абызов отказался признать свою вину Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.

Происшествия В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Культура Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.

Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Общество Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Политика Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы В апреле этого года пройдет межправительственная российско-венесуэльская встреча, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Армия и оружие Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Происшествия Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.

Футбол Чемпион России в составе «Рубина» возглавит «Партизан» В качестве игрока Милошевич выступал за «Партизан» с 1992 по 1995 год и стал двукратным чемпионом Югославии.

Кино «Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Авто Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.

Политика Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».

Здоровье Средней возраст пациентов с инсультом в России стал более молодым В России «помолодели» инсульты: средний возраст пациентов с этим нарушением стал моложе на 5 лет.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия Сенатора Арашукова проверят на вменяемость Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе.

Армия и оружие Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.