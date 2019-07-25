Экономика

Конор Макгрегор поторгует своим виски в РоссииLenta.ru 04:31

В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No. Twelve, который выпускает компания Eire Born Spirits бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Конор Макгрегор везет в Россию свой виски

Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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Конор Макгрегор
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе.
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