Экономика
Конор Макгрегор поторгует своим виски в РоссииLenta.ru 04:31
В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No. Twelve, который выпускает компания Eire Born Spirits бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.Ведомостивчера в 19:12
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