Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасилованииВести.Ru 15:43
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании. Ирландская полиция расследует дело, однако на данный момент обвинения экс-чемпиону UFC не предъявлены.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
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Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Культура
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено в 09:53
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог
Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
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Новое устройство виртуальной реальности позволит взглянуть на мир глазами небольшого примата из Юго-Восточной Азии
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Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
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Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 12:15
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Кино
«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel
Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Внутреннюю сеть Минобороны Испании атаковали иностранные хакеры
Компьютерную сеть министерства обороны Испании атаковали хакеры «иностранной державы».
Обновлено в 09:54
Футбол
Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»
Обновлено в 16:40
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Финансы
Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правило
ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Экономика
Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости в России
В России сохраняется тенденция по снижению рождаемости и для решения этой проблемы могут быть приняты дополнительные меры, заявил министр труда Максим Топилин в ходе рабочей встречи в Совете Федерации.
Обновлено в 13:23
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Здоровье
Собянин отметил качество подготовки врачей в «Первом меде»
Мэр отметил, что создание подобного института повышения квалификации и электронного обучения - важная работа, учитывая, что "Первый мед" - Сеченовский университет - является "основной базой для московских кадров".
Обновлено в 13:28
Общество
Евгений Моисеев - о городе будущего для настоящей жизни
В середине апреля в Железноводске начнется грандиозное строительство – реализация проекта «Продление Каскадной лестницы», которое уже окрестили «стройкой века Кавминвод».
Обновлено в 06:42
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Игры
Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold
С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.
Обновлено в 13:57
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник.
Обновлено вчера в 12:54