Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасилованииВести.Ru 15:43
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании. Ирландская полиция расследует дело, однако на данный момент обвинения экс-чемпиону UFC не предъявлены.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия
Абызов не признал вину по делу о мошенничестве
Обновлено в 15:45
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Здоровье
Британка спит по 22 часа в сутки из-за редкого заболевания
Жительница Британии страдает синдромом Клейне-Левина, из-за которого спит по 22 часа в сутки, а иногда и больше.
Обновлено в 06:08
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Политика
Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера
Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено в 17:09
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Финансы
ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Суд продлил арест Арашукова до 30 июня
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Представлена кредитная карта Apple Card
Apple предлагает кэшбэк 1% пр использовании физической карты, 2% при использовании Apple Pay и 3% при использовании сервиса в фирменных магазинах компании.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Авто
АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей
АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
Обновлено в 06:04
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы
По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Футбол
Мальта — Испания 0:2
Обновлено в 17:35
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба ЕП.
Обновлено в 08:55
Политика
Мадуро анонсировал подписание около 20 соглашений с Россией в апреле
"Россия и Венесуэла в апреле подпишут около 20 соглашений" - сообщил Мадуро, уточнив, что соглашения будут касаться различных областей сотрудничества.
Обновлено в 17:38
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова
Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска
По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.
Обновлено в 12:58
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00