Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасилованииВести.Ru 15:43

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании. Ирландская полиция расследует дело, однако на данный момент обвинения экс-чемпиону UFC не предъявлены.
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с чего всё началось
Полиция Ирландии проводит расследование в отношении бойца Конора Макгрегора из-за обвинения в сексуальном насилии, сообщает
 газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.
РБК17:09

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NYT: Макгрегор находится под следствием в связи с обвинениями в сексуальном насилии

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Макгрегор подозревается в сексуальном насилии

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Полиция Ирландии подозревает Макгрегора в сексуальном насилии

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Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

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СМИ: полиция расследует обвинения против Макгрегора в домогательствах

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СМИ: Макгрегора подозревают в изнасиловании

RT на русском15:29

NYT: в Ирландии начали расследование против Конора Макгрегора. Его подозревают в сексуальном насилии

Дождь15:29
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