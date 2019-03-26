Конор Макгрегор подозревается в изнасилованииВести.Ru 15:43

с чего всё началось

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании. Ирландская полиция расследует дело, однако на данный момент обвинения экс-чемпиону UFC не предъявлены.

Политика Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Наука В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку» Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Здоровье Британка спит по 22 часа в сутки из-за редкого заболевания Жительница Британии страдает синдромом Клейне-Левина, из-за которого спит по 22 часа в сутки, а иногда и больше.

Технологии Electronic Arts закроет офис в России Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Политика Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Финансы ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).

Гаджеты Представлена кредитная карта Apple Card Apple предлагает кэшбэк 1% пр использовании физической карты, 2% при использовании Apple Pay и 3% при использовании сервиса в фирменных магазинах компании.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.

Авто АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Политика Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Политика Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба ЕП.

Политика Мадуро анонсировал подписание около 20 соглашений с Россией в апреле "Россия и Венесуэла в апреле подпишут около 20 соглашений" - сообщил Мадуро, уточнив, что соглашения будут касаться различных областей сотрудничества.

Общество В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Футбол Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.

Происшествия Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.