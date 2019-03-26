Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствахТАСС 02:25
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в Twitter.
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Ребята, у меня быстрое объявление. Я решил уйти из смешанных единоборств с сегодняшнего дня. Желаю всем бывшим коллегам успехов в этом деле. Теперь я присоединяюсь к бывшим партнерам по всему этому, уже будучи в отставке. С меня всем Пина колада.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилEurosport.ru 02:16
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